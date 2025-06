Motociclista se envolve em acidente na BR-364, em Rio Branco

Um acidente envolvendo um motociclista foi registrado na noite desta sexta-feira (20), na BR-364, no trecho que passa pelo bairro Tucumã, região do Distrito Industrial de Rio Branco (AC).

Vídeos gravados por moradores mostram uma motocicleta caída no asfalto e um homem imobilizado no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que teria causado o acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve investigar o caso.

Veja o vídeo: