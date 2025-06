Motorista avança sinal vermelho, colide com moto e deixa casal ferido em Rio Branco

Um casal ficou ferido após um acidente entre um carro e uma motocicleta ocorrido na madrugada deste domingo (29), no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Marechal Deodoro, no Centro de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Ingred Maria Silva Costa, de 30 anos, e Wanderson Miranda Sales, de 23, trafegavam em uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha e placa SQQ-0G00, pela Rua Marechal Deodoro, no sentido bairro–Centro. Ao tentarem acessar a Avenida Ceará, com o sinal aberto, foram atingidos por um veículo EcoSport prata, placa MZY-3418, que teria avançado o sinal vermelho.

O carro era conduzido por Rozildo Rodrigues dos Santos, que seguia no sentido Centro–bairro. Com a colisão, o casal foi lançado contra o para-brisa do carro e caiu no asfalto.

Wanderson sofreu fraturas nos dois fêmures, além de múltiplos ferimentos. Ingred teve escoriações. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias de suporte básico para o local. Após os primeiros atendimentos, Wanderson foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, enquanto Ingred foi levada para a UPA da Baixada da Sobral. Ambos estavam com quadro clínico estável no momento da internação.

Policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) atenderam a ocorrência, isolaram a área e acionaram a perícia. O motorista do carro apresentava sinais visíveis de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Diante disso, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla).