Motorista de aplicativo sofre fratura exposta após colisão com carro conduzido por padre em Rio Branco

Um grave acidente de trânsito deixou o motociclista de aplicativo M.F.F, de 35 anos, com fraturas expostas na perna, na noite desta segunda-feira (23), na Estrada do Calafate, em frente ao Convento Santo Alberto Magno, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, M.F.F trafegava em uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor vermelha e placa QWO-8C14, no sentido Centro–bairro, quando foi atingido por um Jeep Renegade conduzido pelo padre M.G.P. O religioso saía do convento e teria invadido a via preferencial no momento da colisão.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu fratura na tíbia e na fíbula da perna direita. O padre permaneceu no local e prestou assistência à vítima até a chegada do socorro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e enviou uma ambulância de suporte básico para o atendimento. Após os primeiros cuidados, M.F.F foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dele é estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia e para garantir a segurança no local até a remoção dos veículos.