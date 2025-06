Motorista é morto a tiros por colega de trabalho em Goiânia

Goiânia – Um motorista da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) foi morto a tiros, nessa segunda-feira (2/6), por um colega de trabalho. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o crime, que ocorreu no Jardim Balneário Meia Ponte, na capital goiana, teria sido motivado por uma dívida da vítima.

A vítima, identificada apenas pelas iniciais J.R.S., não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Equipes do Batalhão D3R da Polícia Militar isolaram a área para investigar o caso. O suspeito não teve a identidade divulgada.

Ainda segundo a PCGO, a dívida entre o suspeito e a vítima havia provocado diversos desentendimentos.

Em nota, a Comurg prestou solidariedade aos colegas, amigos e familiares do servidor e disse que está à disposição das autoridades policiais para contribuir com as investigações.

“A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) se solidariza com colegas, amigos e familiares de J.R.S. e está à disposição das autoridades policiais para contribuir com as investigações. A Comurg informa que o crime aconteceu nas imediações do Ponto de Apoio (P.A) do Jardim Balneário. A companhia vai oferecer atendimento da equipe psicológica do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) a todos os servidores do P.A.”, informou.