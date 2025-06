Motorista mata mulher de 22 anos atropelada e dirige com o corpo pendurado ao carro

Na madrugada de domingo (08/06), uma argentina de 22 anos teve uma morte trágica, no Rio Grande do Sul. Durante a saída de seu trabalho, a jovem foi atropelada por um carro, e o motorista, sem perceber, continuou dirigindo por cerca de três quilometros com o corpo da vítima preso ao carro.

Entenda como a tragédia aconteceu

Segundo informações da polícia local, a jovem foi atingida por volta das 03h30 da manhã, na RS-344, entre Santo Ângelo e Giruá, no noroeste do Rio Grande do Sul. O motorista estava com uma acompanhante no carro e não percebeu que tinha tropleado a vítima. Em depoimento, disse que pensou que era apenas um animal.

Para a delegada Elaine Maria da Silva, o motorista revelou que devido a neblina, estava muito díficil de enxergar e não parou o carro com receio de ficar estacionado em um local perigoso e quando chegou em sua casa, sua acompanhante se deparou com uma perna na janela do veículo e viram o corpo da jovem alocado a seu carro.

O autor da tragédia andou por aproximadamente três quilômetro com a vítima morta e ele mesmo acionou a polícia para apurar o trágico acidente, mas não quis realizar o teste de bafomêtro.

O crime foi declarado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e o motorista foi liberado e vai responder pelo crime em liberdade. Os familiares da jovem estão vindo da Argentina para reconhecimento e liberação do corpo. O caso segue em investigação e até o momento a vítima não foi identificada.

JOVEM MORRE ATROPELADA POR NAMORADO

Um caso trágico e revoltante marcou a cidade de Apucarana, no norte do Paraná. Após 54 dias de luta pela vida em um hospital, Ana Carolina de Souza, de apenas 19 anos, não resistiu aos ferimentos causados por um atropelamento brutal. O mais chocante: o carro que a atingiu era conduzido pelo próprio namorado, George Lucas Pereira Lins Fernandes. Leia mais!