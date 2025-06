Motorista perde controle da direção e cai em ribanceira às margens de igarapé em Rio Branco

Uma motorista ainda não identificada perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira às margens do Igarapé São Francisco, na madrugada deste domingo (8), ao lado da ponte que dá acesso ao bairro Placas, atrás do Hospital Santa Juliana. O acidente ocorreu na Travessa Camboriú, na região do bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, a mulher trafegava sozinha em um veículo modelo Gol, de cor branca, no sentido centro-bairro, quando, após fazer uma curva à esquerda, perdeu o controle da direção e caiu na ribanceira ao lado da ponte.

Populares que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros, que ajudou na retirada da vítima de dentro do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada ao local. A vítima, que sofreu apenas escoriações, recebeu os primeiros atendimentos e recusou ser levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco para uma avaliação mais detalhada.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe.