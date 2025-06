Motorista perde controle e carro sai da pista em acidente na BR-364

Um motorista viveu momentos de tensão na manhã deste domingo (22) ao perder o controle do veículo na BR-364, entre os municípios de Manoel Urbano e Sena Madureira, no interior do Acre. O carro saiu da pista, mas, felizmente, o condutor não sofreu ferimentos. Apenas danos materiais foram registrados.

De acordo com testemunhas que passavam pelo local, populares prestaram ajuda imediata e auxiliaram na retirada do automóvel do acostamento. A Polícia Rodoviária foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência. Ainda não há confirmação sobre o que teria provocado o acidente.

O trecho da BR-364 onde o acidente ocorreu é conhecido por apresentar condições precárias de tráfego e já foi palco de inúmeros outros acidentes. Diante disso, autoridades e usuários da via reforçam a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas que circulam pela região.