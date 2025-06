Motorista supostamente embriagado causa acidente com três veículos e é liberado após fiança

Um grave acidente de trânsito causado por um motorista supostamente embriagado gerou revolta no bairro Manoel Julião, em Rio Branco, na tarde do último sábado (7).

Por volta das 16h, um motorista conduzia uma caminhonete em alta velocidade pela rua Aureliano Lopes e colidiu violentamente com três veículos estacionados: um Ford Ka, um Renault Sandero e uma Variant. A força do impacto foi tão intensa que a caminhonete foi parar quase uma quadra adiante.

Testemunhas afirmam que, após a batida, ele tentou fugir, mas foi contido por moradores até a chegada da Polícia Militar e do Batalhão de Trânsito.

Durante a abordagem, ele recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi levado à delegacia, sendo posteriormente liberado mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1.500. Ninguém ficou ferido, mas os prejuízos materiais foram altos. Um dos proprietários dos veículos relatou que o conserto do seu carro ultrapassa R$ 6 mil e que o responsável se negou a arcar com os custos. Indignadas, as vítimas usaram as redes sociais para denunciar a falta de responsabilização e prometeram buscar justiça por meio de ação judicial.

O caso segue sob investigação, e as vítimas já estão recorrendo à Justiça com base no artigo 927 do Código Civil, que obriga a reparação de danos causados por atos ilícitos. A expectativa agora é que o motorista seja responsabilizado legalmente pelos prejuízos provocados.