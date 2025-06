Mounjaro é aprovado pela Anvisa como remédio para emagrecimento

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta segunda-feira (9/6) o uso do medicamento Mounjaro como tratamento para emagrecimento. Já indicado para o controle da diabetes tipo 2, a caneta agora também poderá ser prescrito no combate à obesidade como mais uma opção no auxílio à perda de peso no Brasil.

Desde abril de 2025, a Anvisa determinou que medicamentos como Mounjaro, Wegovy e Ozempic, conhecidos como “canetas emagrecedoras”, só poderiam ser vendidos com retenção da receita médica. A medida foi adotada para reforçar o controle sobre a prescrição desses remédios, devido aos riscos associados ao uso indiscriminado.

Alguns desses medicamentos já eram aprovados no país para o tratamento da obesidade e podiam ser indicados por médicos como aliados no processo de emagrecimento. Agora, o Mounjaro também entra oficialmente nesta lista. Com a nova autorização, ele se junta a opções como Povitztra, Olire e Saxenda no combate à obesidade.

No entanto, para que o Mounjaro seja prescrito com foco no emagrecimento, a Anvisa exige que o paciente apresente obesidade associada a pelo menos uma comorbidade. Comercializado no Brasil desde maio, O medicamento atua regulando os níveis de açúcar no sangue, mas também tem como efeito colateral a redução do apetite, o que contribui significativamente para a perda de peso.

Distribuído pela farmacêutica Eli Lilly, o tratamento tem um custo mensal que varia entre R$ 1.400 e R$ 2.384,34, dependendo da dosagem prescrita.