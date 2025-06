Mounjaro é aprovado pela Anvisa para tratamento de obesidade; entenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o medicamento Mounjaro para o tratamento da obesidade. A medida foi publicada no diário oficial da União desta segunda-feira (9/6).

Concorrente do Ozempic (semaglutida), a caneta Mounjaro (tirzepatida) já é vendida no país desde maio. No entanto, só estava liberada para o tratamendo de diabetes tipo 2. Com a aprovação, o medicamento passa a ser usado no tratamento de perda de peso.

Ação da caneta

A tirzepatida age no controle da taxa de açúcar no sangue e do peso de pacientes. De acordo com a fabricante, ela é a primeira medicação disponível e aprovada capaz de atuar nos receptores dos dois hormônios que agem no controle do apetite.

A aprovação da Anvisa permite que ele seja indicado para a obesidade, desde que a doença esteja relacionada a pelo menos uma comorbidade.

Custo do tratamento

A aplicação do medicamento é injetável e semanal e o remédio estará disponível nas dosagens 2,5 mg e 5 mg.

Dosagem 2,5 mg – Caixa com 4 canetas custará:

Pelo programa da fabricante: R$ 1.406,75 (no e-commerce) e R$ 1.506,76 na loja física

Fora do programa da fabricante: R$ 1.907,29

Dosagem 5 mg – Caixa com 4 canetas custará: