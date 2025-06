MP abre investigação sobre estrutura precária e lixo no Novo Mercado Velho

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu um procedimento preparatório para investigar possíveis falhas na estrutura do Mercado Municipal Novo Mercado Velho. A ação foi iniciada pela Promotoria de Justiça Especializada de Habitação, Urbanismo e Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, após o recebimento de denúncias formais relatando problemas recorrentes enfrentados por quem frequenta o local.

Entre os principais pontos levantados estão a alta umidade no interior do prédio e a presença de lixo nos corredores de acesso. Embora algumas obras de manutenção já tenham sido realizadas e vistoriadas pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MPAC, o relatório técnico indicou que ainda há pendências não resolvidas. Os transtornos apontados têm causado desconforto aos usuários do mercado, o que motivou a investigação.

Como parte das diligências, o promotor de Justiça Luis Henrique Corrêa Rolim determinou o envio de um ofício à Secretaria de Estado de Agricultura (Seagro), solicitando informações sobre as denúncias e prazos para a completa resolução dos problemas. A promotoria segue acompanhando o caso para garantir que as providências necessárias sejam adotadas.