MPAC cobra ações da Prefeitura de Rio Branco para atender pessoas com dependência química

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) quer mudanças na forma como a Prefeitura de Rio Branco lida com pessoas em situação de vulnerabilidade social que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas.

Para isso, instaurou nesta segunda-feira (16) um procedimento administrativo com o objetivo de cobrar ações concretas que garantam um cuidado digno e humanizado a esse público.

Entre as primeiras determinações, o MPAC solicitou que a Secretaria Municipal de Saúde apresente, em até 30 dias, as estratégias já utilizadas para o atendimento a usuários de substâncias psicoativas. Também será agendada uma reunião com o Núcleo de Saúde da secretaria, que atua com públicos prioritários, a fim de alinhar medidas com base nas informações fornecidas.

O órgão destaca que o paciente deve estar no centro do cuidado, e que as abordagens precisam ser livres de julgamentos morais.

A ideia é fortalecer a atenção básica por meio da capacitação de profissionais da saúde, promoção de vínculos terapêuticos e atenção às comorbidades que frequentemente acompanham o uso de drogas.