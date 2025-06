Mudança na cúpula da PCDF reestrutura áreas estratégicas. Confira

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) passará por uma nova reorganização em sua cúpula. O delegado Saulo Ribeiro Lopes será o novo delegado-geral adjunto, em substituição ao delegado Benito Tiezzi, que será transferido para a Secretaria de Segurança Pública do DF.

A mudança será oficializada nesta quarta-feira (4/6) e marca uma nova fase na gestão da corporação, que segue sob o comando do delegado-geral José Werick.

Até então, Saulo ocupava o cargo de diretor do Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação (DGI) da PCDF, posição estratégica na estrutura organizacional da Polícia Civil.

Com a mudança, o delegado Kleber Luiz da Silva Júnior, que exercia a função de assessor-chefe da Assessoria Institucional, assumirá a chefia do DGI. Já a Assessoria Institucional passará a ser comandada pela delegada Anie Rampon Barreto, que será nomeada assessora-chefe.

Perfil do novo delegado-geral adjunto

Delegado de polícia desde 2006, Saulo Ribeiro Lopes é bacharel em Direito pela Universidade de Itaúna (MG) e pós-graduado em Gestão Pública pela Faculdade Metropolitana.

Ao longo de sua carreira, acumulou passagens por áreas operacionais e de inteligência da PCDF. Atuou como delegado chefe-adjunto das 23ª e 15ª Delegacias de Polícia, foi assessor da Coordenação de Operações Policiais Especiais e dirigiu a Divisão de Operações Aéreas entre 2012 e 2019.

Desde janeiro de 2019, estava à frente do DGI. Além disso, integra comitês e conselhos estratégicos, como o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), o Comitê de Segurança da Informação (CGSIC) e o Comitê Permanente de Análise e Repressão à Lavagem de Dinheiro.

Ele também é vice-presidente do Comitê Nacional de Chefes de Inteligência das Polícias Civis para as gestões 2021/2023 e 2023/2025, além de membro nato do Conselho Superior de Polícia Civil do DF desde sua criação, em junho de 2022.