Mudança no tempo anuncia chegada de nova friagem em Rio Branco

A tarde desta segunda-feira (9) começou com mudanças visíveis no clima em Rio Branco. O céu, que pela manhã apresentava poucas nuvens e temperaturas elevadas, deu lugar a ventos frios e céu nublado, indicando a chegada de uma nova friagem à capital acreana.

Segundo o meteorologista Davi Friale, uma onda de frio polar atinge o Acre nesta segunda, provocando instabilidade atmosférica, queda nas temperaturas e possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. A frente fria deve ser sentida com mais intensidade no estado, trazendo ventos moderados a fortes e sensação térmica mais baixa em diversas regiões.

O fenômeno também influencia o clima em partes de Rondônia, Amazonas, Pantanal mato-grossense, além de áreas da Bolívia e do Peru. No entanto, no Acre os efeitos são mais marcantes, especialmente nesta época do ano em que as friagens costumam ocorrer com maior frequência. Com a mudança repentina no tempo, a recomendação é que a população se prepare para dias mais frios e acompanhe os boletins meteorológicos atualizados.