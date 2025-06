Mulher acusada de matar irmão a facadas afirma que ele abusou sexualmente da filha dela

Na última terça-feira (3), Camila Arruda Braz foi presa após matar o próprio irmão, Ramón Arruda Braz, de 41 anos, com cerca de 37 facadas, dentro da casa da família, no bairro Tucumã, em Rio Branco (AC). De acordo com a Polícia Militar, Camila afirmou que teve um surto ao suspeitar que o irmão estivesse abusando sexualmente de sua filha de seis anos. O ataque aconteceu quando ele virou de costas, após um pedido para consertar um ventilador.

Após o crime, Camila fugiu a pé levando a filha, sendo vista por vizinhos com o corpo coberto de manchas de sangue. Eles acionaram a polícia, que conseguiu localizá-la nas proximidades do bairro. A faca usada no homicídio foi descartada em uma calçada e encontrada pouco depois. A criança foi entregue inicialmente a uma vizinha até a chegada da avó, que estava no trabalho no momento do ocorrido.

Ramón era estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Acre (Ufac) e teve sua morte lamentada em nota pelo Centro Acadêmico do curso, que destacou sua dedicação à coletividade e à comunidade acadêmica. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e Camila foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla).