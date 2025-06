Mulher de MC Poze entra na mira da polícia e vira alvo de inquérito

Após a prisão de Marlon Brandon Coelho, o MC Poze, a esposa do cantor também virou alvo da polícia. Um inquérito tendo a influenciadora como alvo foi instaurado após ela publicar declarações em suas redes sociais.

À coluna, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro confirmou que a medida visa apurar um possível crime de calúnia.

Leia também

Conforme divulgado pela coluna nos últimos dias, em vídeos publicados nas redes sociais, Viviane expressou indignação com a suposta falta de transparência na condução da operação, questionando o paradeiro das joias apreendidas: “Achou o ouro, acabou a operação? Estranho, né!? E quero saber por que os ouros que sumiram não apareceram.”

A influenciadora também relatou que, durante a ação policial, os agentes teriam impedido que ela trocasse de roupa ou pegasse uma de suas filhas no colo, descrevendo a situação como “humilhante, desumana e cruel”.

Prisão de Poze

MC Poze foi detido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na quinta-feira (29/5), acusado de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Ele também é investigado por tortura e cárcere privado, após um homem afirmar que foi agredido e mantido em cárcere após ser acusado de furto dentro da casa do cantor, no Recreio dos Bandeirantes.

Paralelamente, a Polícia Civil investiga um show realizado por Poze na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, em 17 de maio, onde homens armados com fuzis apareceram em vídeos gravados durante o evento. Em uma das filmagens, pelo menos duas armas longas são exibidas enquanto o público dança. Os vídeos circulam nas redes sociais e já motivaram a abertura de inquérito para identificar os responsáveis pelo armamento de uso restrito.

O evento ocorreu na véspera de uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), na qual o agente José Lourenço foi baleado na cabeça e morreu após ser socorrido. A ação tinha como alvo uma fábrica clandestina de gelo.

24 imagens Fechar modal. 1 de 24

Vivianne Noronha organiza protesto pela liberdade de MC Poze da Rodo

Reprodução/Instagram 2 de 24

Vivianne Noronha organiza protesto pela liberdade de MC Poze da Rodo

Reprodução/Instagram 3 de 24

Vivianne Noronha organiza protesto pela liberdade de MC Poze da Rodo

Reprodução/Instagram 4 de 24

Vivi Noronha protestou na porta de presídio pedindo a liberdade de MC Poze.

Reprodução. 5 de 24

Vivi Noronha e Poze do Rodo.

Reprodução. 6 de 24

MC Poze e Vivi Noronha

Reprodução 7 de 24

Vivi Noronha e MC Poze

Reprodução 8 de 24

“Quase fui também”, contou MC Poze após operação da polícia

Instagram/Reprodução 9 de 24

10 de 24

Alvo da polícia, Vivi Noronha e MC Poze se casaram com festão luxuoso

Instagram/Reprodução 11 de 24

MC Poze se casa com Vivi Noronha no Rio

Reprodução 12 de 24

Poze tem cinco filhos, sendo três deles do casal

Reprodução 13 de 24

MC Poze se casa com Vivi Noronha no Rio

Reprodução 14 de 24

Vivi Noronha

Reprodução 15 de 24

Poze e Vivi exibem as alianças

Reprodução 16 de 24

O casal posa para fotos

Reprodução 17 de 24

Os dois se conheceram ainda adolescentes

Reprodução 18 de 24

Poze do Rodo e Vivi Noronha

Reprodução/Instagram 19 de 24

Poze leva filha pequena em festa de affair e Vivi Noronha reage

Instagram/Reprodução 20 de 24

Pouco tempo depois de afirmar que eles não haviam reatado o namoro, Vivianne desabafou sobre os ataques que recebeu

Reprodução/Instagram 21 de 24

Foto: Fabricio Pioyani AgNews 22 de 24

Foto: Fabricio Pioyani AgNews 23 de 24

Foto: Fabricio Pioyani AgNews 24 de 24

Foto: Fabricio Pioyani AgNews