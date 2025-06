Mulher de policial militar morre em acidente após carro capotar no DF

Uma mulher de 54 anos morreu após o veículo dela capotar, na manhã deste domingo (1º/6), na via marginal à Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), próximo ao viaduto que dá acesso a Taguatinga Sul.

A vítima foi identificada como esposa de um policial militar da reserva. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência por volta das 11h20.

Ao chegarem ao local do acidente, as viaturas de socorro se depararam com um Fiat Siena prata capotado, com as rodas voltadas para cima, e uma vítima ainda no interior do automóvel.

De imediato, foi acionado o protocolo de atendimento e, ao alcançarem a motorista, constatou-se que ela estava morta.

A condutora apresentava traumatismo severo na cabeça, seguido de sangramento profuso. Não havia outras vítimas no acidente.

O local ficou sob cuidados da Polícia Militar do DF. A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia e será investigada pela Polícia Civil.