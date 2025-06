Uma mulher viralizou nas redes sociais ao revelar que terminou um relacionamento de cinco anos após descobrir que o então namorado fez parte dos mais de mil homens que transaram com a influenciadora Bonnie Blue em um dia.

Stevie Kennedy publicou no Tiktok (assista aqui) que descobriu que seu namorado, agora ex-parceiro, fez parte do evento que reuniu uma fila de homens para fazer sexo com a produtora de conteúdo adulto. A descoberta ocorreu quando Stevie verificou o celular do rapaz após ter um “mau pressentimento”.

“Acabei de descobrir que meu namorado esteve no desafio dos 1.000 homens em 24 horas da Bonnie Blue. Nunca mais vou falar com homem nenhum”, afirmou Stevie no primeiro vídeo.

A jovem confirmou a traição após olhar o telefone do amado. Segundo ela, o casal planejava se casar antes da descoberta.

Usuários ficaram horrorizados com as alegações de Stevie e muitos correram para os comentários para compartilhar suas opiniões sobre a situação, com vários usuários pedindo que ela “fizesse o teste” e “processasse” o ex-parceiro.

Outro escreveu: “Trair já é ruim o suficiente, mas trair dessa forma é insano, espero que você esteja bem, garota.”

A afirmação de Stevie ganhou tanta força on-line que Bonnie Blue — ou provavelmente o responsável por sua rede social — respondeu no Twitter, dizendo: “Ele só precisava de um lugar para se masturbar, ele é todo seu para abraços.”

Os dois vídeos de Stevie acumularam mais de 10 milhões de visualizações no TikTok.