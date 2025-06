Mulher é acusada de matar irmão com várias facadas e acaba presa em bairro de Rio Branco

Ramón Arruda Brás, de 41 anos, foi morto com várias facadas no tórax durante uma discussão com sua irmã, identificada como Kamila Arruda Brás, nas proximidades da Policlínica do Tucumã, localizada na Avenida Noroeste, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ramón e Kamila estavam dentro do quarto de uma residência quando iniciaram um desentendimento. Com os ânimos exaltados, Kamila se apossou de uma faca tipo “peixeira” e desferiu vários golpes no abdômen e no peito de Ramón, que morreu antes de receber atendimento médico. Após a agressão, Kamila fugiu do local levando sua filha, de aproximadamente 5 anos.

Vizinhos que ouviram os pedidos de socorro acionaram rapidamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. No entanto, os socorristas apenas puderam constatar o óbito no local.

Policiais do 1º Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia técnica. Em seguida, realizaram buscas na região e conseguiram prender Kamila ainda em via pública, nas proximidades da residência.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.

A investigação preliminar está a cargo da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil. Posteriormente, o caso será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).