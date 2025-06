Mulher é atropelada por motociclista e arremessada a vários metros, em Rio Branco

Uma mulher foi atropelada na noite desta sexta-feira (20), na Rua Valdomiro Lopes, no bairro Santa Quitéria, em Rio Branco. Segundo testemunhas, a vítima, que é usuária de entorpecentes e não quis ter o nome divulgado, saiu de uma residência onde consumia drogas e, de forma repentina, se lançou na frente de uma motocicleta que trafegava pela via.

O motociclista, que seguia normalmente pela rua, não conseguiu evitar o atropelamento. Com o impacto, a mulher foi arremessada ao solo, sofrendo um corte na cabeça e múltiplas escoriações pelo corpo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com os socorristas, o estado de saúde dela era estável.

Policiais do Batalhão de Trânsito não foram chamados para a ocorrência. Após o acidente, o condutor da motocicleta deixou o local antes da chegada do socorro.