Mulher é executada a tiros na frente da filha de 6 anos

Uma mulher de 35 anos, identificada como Juliana Santana Boechat, foi brutalmente assassinada a tiros enquanto estava dentro do carro com sua filha de apenas 6 anos. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (19/6), em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e chocou moradores da região.

De acordo com relatos de testemunhas, Juliana deixava a casa de familiares que havia visitado quando o carro em que estava foi metralhado por ocupantes de outro veículo. Além da filha pequena, também estavam no automóvel uma criança de 9 anos, um adolescente de 16 e outros dois passageiros — nenhum deles ficou ferido.

Juliana, que estava no banco do motorista, foi a única atingida e morreu ainda no local. A Polícia Militar foi acionada imediatamente, mas os suspeitos fugiram antes da chegada das autoridades. O caso é investigado como homicídio pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos responsáveis. A Polícia Civil segue com as investigações.

📎 Matéria redigida por ContilNet, com informações do Metrópoles.