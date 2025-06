Mulher é metralhada e morta na frente da filha de apenas 6 anos

Uma mulher identificada como Juliana Santana Boechat, 35 anos, foi assassinada a tiros na frente da filha — uma criança de seis anos. O caso ocorreu em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo (ES).

Segundo testemunhas, Juliana foi surpreendida no momento em que deixava a casa de parentes que havia ido visitar, na madrugada dessa quinta-feira (19/6). Havia outras cinco pessoas no carro em que ela estava. Além da filha de seis anos, outra criança de 9 e um adolescente de 16 anos ocupavam o veículo.

Quando deixavam a residência, já dentro do veículo, eles foram atacados por um grupo de pessoas que estava dentro de outro carro e abriu fogo na direção de Juliana, que estava no banco do motorista. Segundo a Polícia Militar, somente ela foi atingida pelos disparos.

O caso é investigado como homicídio pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até a mais recente atualização desta reportagem, não havia informações sobre as identidades dos suspeitos.

Juliana estava no banco do motorista

havia outras cinco pessoas no carro

