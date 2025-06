Mulher é presa acusada de matar o filho de 6 anos e aponta motivo chocante envolvendo exorcismo

Rhonda Paulynice, uma estadunidense de 41 anos, foi presa na última sexta-feira (30), acusada da morte do próprio filho, Ra’myl Pierre, de apenas 6 anos. O caso ocorreu em Fort Pierce, na Flórida, e veio à tona após uma denúncia feita pela Samuel Gaines Academy, escola frequentada pela criança, que estranhou sua ausência por mais de duas semanas.

A preocupação partiu de um policial responsável pela segurança da unidade escolar, que acionou as autoridades para uma verificação de bem-estar. Por volta das 10h da manhã de sexta-feira, um agente foi até a residência de Rhonda. Segundo o xerife Richard Del Toro, ela estava na garagem quando os oficiais chegaram e os levou até o interior da casa, onde o corpo de Ra’myl foi encontrado sem vida, deitado sobre a cama.

A investigação preliminar indica que a criança pode ter morrido em 18 de maio, quatro dias após parar de ir a escola, embora a causa da morte ainda não tenha sido determinada. O avançado estado de decomposição impediu que os legistas identificassem, de imediato, como o menino faleceu. Uma autópsia será realizada para esclarecer os fatos.

De acordo com os detetives, Paulynice teria declarado que também falou com o filho pela última vez no dia 18. À polícia, ela afirmou ter tentado realizar um exorcismo no menino, embora os detalhes do suposto ritual ainda não tenham sido totalmente esclarecidos.

“O que descobrimos ao falar com a mãe é que ela acredita que estava sendo instruída por Deus a, basicamente, expulsar demônios do corpo da criança. E quando o menino parou de se mexer e, basicamente, faleceu, ela acreditou que ele havia sido libertado daqueles demônios e ficou esperando ele voltar”, relatou o xerife Del Toro.

Ainda segundo Del Toro, Rhonda apresentou comportamento instável durante a investigação, alternando entre crises de riso, episódios de choro e momentos de histeria na cena do crime.

Paulynice foi detida sob acusações de homicídio em segundo grau, omissão de notificação de morte e por mexer intencionalmente no corpo, nas roupas ou em objetos na cena do crime. A fiança foi fixada em US$ 150 mil.

Antes da descoberta do corpo, o Escritório do Xerife do Condado de St. Lucie já havia sido chamado à casa da mulher por outras questões domésticas, envolvendo ela e sua irmã. No entanto, não havia registros anteriores de ocorrências entre Rhonda e o filho.

Um dia após a data estimada da morte de Ra’myl, Paulynice fez uma publicação religiosa de tom inspirador em suas redes sociais. Nos dias seguintes, a mulher compartilhou outras mensagens semelhantes, sendo a mais recente em 29 de maio – um dia antes da descoberta do corpo.

Ao prestar condolências à família, colegas e professores do menino, o xerife Del Toro destacou a personalidade da criança: “Pelo que entendemos, esse garotinho iluminava qualquer ambiente e era amado por todos”.