Mulher é presa após ameaçar e torturar psicologicamente mãe idosa no interior do Acre

Na noite deste domingo (29) de junho, uma mulher identificada como Maria Gleice Dutra foi presa em flagrante no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul (AC), após ameaçar e agredir psicologicamente sua própria mãe, uma idosa de 69 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma briga entre crianças da família. Em crise de raiva, Maria Gleice passou a quebrar objetos da casa, ameaçar a mãe e até tentou agredir as crianças que estavam no local. Segundo relatos da vítima, a filha havia consumido medicamentos controlados, entorpecentes e bebidas alcoólicas, o que pode ter contribuído para seu comportamento agressivo.

A idosa contou ainda que episódios semelhantes já aconteceram outras vezes e que a Polícia Militar é frequentemente acionada devido às atitudes violentas da filha. Diante da gravidade da situação e temendo pela própria segurança e a das crianças, ela informou que pretende solicitar medidas protetivas contra Maria Gleice. Com sinais claros de alteração psicológica e possível uso de substâncias ilícitas, a mulher foi detida pelos policiais e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça.