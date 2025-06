Mulher é presa em aeroporto portando R$ 400 mil em canetas emagrecedoras em bagagem

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante na noite de quarta-feira (4), no Aeroporto Internacional de Salvador, ao desembarcar com 90 canetas injetáveis para emagrecimento presas ao corpo. A passageira foi autuada por contrabando.

Ela chegou à capital baiana em um voo da Air Europa, com origem em Bruxelas, na Bélgica, e escala em Madri. Segundo a Receita Federal, a abordagem foi realizada após um alerta da equipe do Aeroporto Internacional de Fortaleza, que já monitorava a suspeita.

Foram apreendidos 60 frascos do medicamento Synedica Retatrutide e 30 unidades de Mounjaro. De acordo com os agentes, os produtos têm valor de mercado estimado em R$ 400 mil, embora a mulher tenha informado ter pago cerca de R$ 50 mil. O Retatrutide ainda está em fase de testes clínicos e não tem aprovação da Anvisa para uso no Brasil — a liberação é prevista apenas para 2026. A passageira e os medicamentos foram encaminhados à Polícia Federal.