Mulher é presa em flagrante com 3 kg de maconha enviada do Acre para o Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Envira, prendeu em flagrante Lauane Silveira de Souza, de 21 anos, no último domingo (31/05), por envolvimento com o tráfico de drogas. A jovem foi detida ao receber uma encomenda com aproximadamente três quilos de maconha, enviada do município de Feijó, no estado do Acre, com destino à cidade amazonense de Envira, localizada a 1.208 quilômetros de Manaus.

Segundo o delegado Henrique Maciel, a prisão ocorreu após a equipe receber uma denúncia anônima informando sobre a chegada de entorpecentes via transporte aéreo.

A investigação apontava que a droga estaria acondicionada em uma caixa de papelão, com Lauane identificada como a responsável pelo recebimento. Informações preliminares também indicam que ela é companheira de um dos líderes de um grupo criminoso atuante na região.

Após monitorar o local previsto para a entrega, os policiais avistaram Lauane saindo de uma residência na rua Cinco de Setembro, transportando a caixa suspeita em uma bicicleta. Durante a abordagem, os agentes encontraram o material com odor característico de maconha. Diante da evidência, ela foi presa em flagrante e encaminhada à unidade policial.