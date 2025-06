Mulher é presa por injúria racial após chamar agente de “macaco” e “preto nojento”

Uma mulher foi presa em flagrante por injúria racial na tarde desta sexta-feira (27), na estação BRT Boiúna, no bairro da Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A abordagem foi realizada por agentes do programa BRT Seguro, vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).

De acordo com a Seop, a mulher estava do lado de fora da plataforma e não havia pago a passagem. Ao ser abordada e orientada a deixar o local, ela se recusou a sair, afirmou que não pagaria a tarifa e passou a proferir insultos racistas e homofóbicos contra um dos agentes.

Segundo relatos, ela usou expressões como “macaco” e “preto nojento” para ofender o servidor público. Diante da agressividade e resistência, os agentes precisaram algemá-la para conduzi-la até a 32ª Delegacia de Polícia (Taquara). Durante o trajeto, a mulher continuou com as ofensas de cunho racial.

Na delegacia, o caso foi registrado como injúria racial. A suspeita permaneceu detida. Até a última atualização desta reportagem, a CNN tentava contato com a mulher envolvida.