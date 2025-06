Mulher grávida de 6 meses é agredida a golpes de ripa pela própria irmã em Rio Branco

Rosa Maria Leitão Godoi, de 33 anos, grávida de seis meses, foi vítima de agressão física na noite desta quinta-feira (19), em Rio Branco. Ela foi atacada com golpes de ripa pela própria irmã.

O caso aconteceu em um apartamento onde Rosa Maria estava junto com a irmã e o cunhado. Segundo relato da própria vítima, as duas irmãs se desentenderam e começaram a discutir. Durante o conflito, a irmã se armou com uma ripa e passou a agredir Rosa Maria. Para evitar ferimentos mais graves, a grávida conseguiu fugir e pediu ajuda em um ponto de mototaxistas, localizado na Rua Gavião, em frente à Unidade de Referência em Atenção Primária (URAP) Roney Meireles, no bairro Adalberto Sena.

Os mototaxistas, sensibilizados com a situação, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros atendimentos no local, a equipe médica, ao avaliar o estado clínico da gestante, decidiu encaminhá-la para a Maternidade Bárbara Heliodora, onde ela passará por exames detalhados, pois estava com fortes dores na região abdominal.

A Polícia Militar não foi acionada para atender à ocorrência e, até o momento, o caso não foi registrado pela Polícia Civil.