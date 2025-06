VÍDEO: mulher indígena é flagrada com rato para consumo em sacola, no Acre: “Vou comer”

Um vídeo que viralizou no Instagram mostra uma mulher indígena carregando um rato morto dentro de uma sacola. Ao ser questionada se pretende consumir o animal, a mulher confirma que sim, que irá comê-lo. As imagens geraram reações nas redes sociais, principalmente devido aos riscos sanitários envolvidos no consumo de roedores. O vídeo teria sido gravado em Feijó, interior do Acre.

Especialistas alertam que o consumo de carne de rato representa sérios riscos à saúde humana. Ratos são vetores de diversas doenças, podendo transmitir agentes infecciosos por meio da urina, fezes, saliva ou pelo contato direto com a carne contaminada.

Entre as principais enfermidades associadas aos roedores está a leptospirose, causada por uma bactéria presente na urina dos animais, que pode provocar sintomas como febre, dores musculares, vômitos e, em casos graves, insuficiência renal e hepática. Também há risco de hantavirose, doença transmitida pela inalação de partículas contaminadas por fezes e urina de ratos, que pode evoluir para insuficiência respiratória. A salmonelose, provocada pela ingestão de alimentos contaminados pela bactéria Salmonella, pode causar diarreia, febre e dores abdominais.

Outras doenças possíveis incluem peste bubônica, febre da mordedura de rato e tifo murino. Mesmo quando cozida, a carne de rato pode não estar livre de agentes infecciosos, já que algumas bactérias e parasitas resistem a temperaturas elevadas, especialmente se o preparo não for adequado.