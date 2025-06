Mulher morre 2 dias após perder o marido em acidente de trânsito no DF

A colisão, que envolveu outros dois veículos, foi marcada por uma situação ainda mais triste: a filha do casal estava levando, naquela manhã, um padre ao hospital para ministrar a extrema-unção à mãe, sacramento que tem como objetivo conceder graças especiais aos enfermos. No caminho, a filha se deparou com o acidente e reconheceu o carro do pai. Segundo relatos, o padre rezou por Joeldir e comoveu os presentes.

Moradores do Gama relatam que os dois eram parceiros de longa data, e eram conhecidos por sua presença acolhedora e fé. A última homenagem a Marineide será prestada nesta quinta-feira (19/6), na Capela 05 no Tempo Ecumênico do Cemitério do Gama. O velório está marcado para às 13h30, e o sepultamento às 16h.