Mulher morre após perder controle de moto e colidir contra muro em bairro de Rio Branco

Andreia Lima da Silva, de 33 anos, morreu na noite deste sábado (28) após perder o controle da motocicleta que conduzia e colidir contra um muro, na Rua dos Sábias, próximo ao Residencial Purus, no bairro Parque dos Sábias, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Andreia pilotava uma moto Yamaha YBR 150 Factor, de cor vermelha e placa QWP-2D28, no sentido bairro–Centro. Ao tentar fazer uma curva, ela perdeu o controle do veículo e bateu violentamente contra o muro de uma residência.

Populares que passavam pelo local encontraram a mulher caída e inconsciente, com sangramento intenso, e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas ainda tentaram reanimá-la, mas Andreia não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. Segundo os profissionais do Samu, ela sofreu um corte profundo e uma possível fratura na região do pescoço.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) estiveram no local, isolaram a área e acionaram a perícia técnica. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e demais procedimentos legais.