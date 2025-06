Mulher morre com tiro no peito e marido é preso em RO

Uma mulher de 40 anos foi morta com um tiro no peito na tarde de sábado (21), em Porto Velho (RO). O crime ocorreu na residência do casal, localizada na zona Leste da capital. Conforme o registro policial, o autor do disparo é o companheiro da vítima, que foi detido no local e conduzido à delegacia.

A Polícia Militar foi acionada após moradores ouvirem um disparo de arma de fogo. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações apontam que, antes do crime, o homem teria buscado a arma de fogo com um conhecido. Após efetuar o disparo, ele devolveu o armamento ao mesmo indivíduo, que tentou ocultar o objeto.

Durante as diligências, a polícia apreendeu a arma e uma cápsula deflagrada, com apoio do setor de inteligência. Os dois envolvidos foram presos: o autor do disparo, por feminicídio, e o segundo homem, por envolvimento na ocultação da arma.

O caso segue sob investigação pelas autoridades de segurança do estado. As informações são do G1 RO.