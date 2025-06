Mulher que morreu em queda de balão comemorava o Dia dos Namorados com o marido

Juliana Alves Prado Pereira, a mulher de 27 anos que morreu na queda de um balão em Capela do Alto (SP), neste domingo (15), estava no passeio com o marido, Leandro de Aquino Pereira, com quem comemorava o Dia dos Namorados. Ela era psicóloga e natural de Pouso Alegre (MG).