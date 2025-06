Mulher supostamente alcoolizada invade preferencial e deixa três pessoas feridas em Rio Branco

Os motociclistas Alan Vitor, de 19 anos, Suzia Magalhães Matos, de 45, e a passageira Lorrane Ketlen Lopes Freitas, de 24, ficaram feridos após uma colisão entre duas motocicletas na madrugada deste domingo (1º), no cruzamento da Rua Floresta com a Rua Otávio Rola, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Alan trafegava pela Rua Otávio Rola, no sentido bairro–centro, em uma motocicleta modelo Titan, de cor cinza e placa QLZ-6G8. Na garupa, estava Lorrane Ketlen. Eles foram surpreendidos por Suzia, que trafegava pela Rua Floresta, também no sentido bairro–centro, em uma moto modelo Sundown, de cor preta. Suzia teria invadido a preferencial, causando a colisão entre os veículos.

Com o impacto, Alan e Lorrane foram arremessados a cerca de 10 metros do local da batida. Alan sofreu escoriações por todo o corpo. Lorrane, que caiu sobre a calçada, apresentou histórico de desmaio e perda momentânea de memória, além de escoriações. Já Suzia, que estaria supostamente alcoolizada, apresentava apenas escoriações e se recusou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra de suporte avançado — para prestar os primeiros socorros. Após a estabilização clínica das vítimas, Lorrane foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Alan foi levado à UPA da Baixada da Sobral. Suzia, mais uma vez, recusou atendimento médico.

As motocicletas ficaram caídas no asfalto. Em seguida, moradores da região recolheram a moto Sundown e a colocaram no interior de um terreno, o que dificultou o trabalho da perícia. A moto de Alan ficou sob os cuidados de amigos e foi liberada após a realização da perícia no local.