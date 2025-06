Mulher tem parte do dedo decepado após ataque de pit-bull

Uma mulher de 56 anos teve parte do seu dedo médio decepado após um ataque de pit-bull no bairro Jardim Vitória, em Marília, no interior de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, obtido nessa terça-feira (3/6), a vítima estava passeando com o seu cachorro de porte pequeno chamado Woddy quando o pit-bull escapou de uma residência e atacou seu cão.

Ao tentar retirar o pit-bull de cima de seu cachorro, Rosangela Barboza acabou sendo mordida também, machucando parte do seu dedo médio. A vítima foi socorrida pelo Resgate e encaminhada para o atendimento médico no Hospital das Clínicas do município.

