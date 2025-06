Um pedido disfarçado de socorro salvou uma mulher de 33 anos de mais um episódio de violência doméstica na noite de domingo (1), em Santa Maria, no Distrito Federal.

A vítima, sob forte ameaça, ligou para o número de emergência 190 e, em meio ao choro, simulou um pedido: “Gostaria de pedir uma pizza”. O atendente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) percebeu rapidamente que se tratava de um chamado de socorro e acionou uma equipe do 26º Batalhão para o endereço informado.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a mulher com hematomas no rosto e um corte no pé. Uma criança também estava na residência e teria presenciado as agressões.

O agressor, um homem de 40 anos, foi preso em flagrante e conduzido à 20ª Delegacia de Polícia, no Gama. Ele negou o crime, mas a vítima confirmou que sofria violência física e psicológica.

O caso reforça a importância de capacitação dos profissionais que atuam em centrais de emergência para identificar sinais de pedidos de socorro disfarçados, uma prática cada vez mais comum em situações de risco.