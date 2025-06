Mulheres Huni Kuin tecem um futuro com arte, regeneração e sabedoria ancestral

Diante de um desafio recorrente das mulheres indígenas Huni Kuin – a dificuldade de escoamento de suas artes e o desestímulo à produção pelas novas gerações – nasce o Projeto CASA Ainbu Daya, realizado com apoio do programa Rouanet Norte e patrocínio do Banco da Amazônia, no Jordão, Acre.

Como espaço de encontro e inspiração, a Casa de Cultura, Arte e Saberes Ancestrais está sendo inaugurada hoje, dia 4 de junho de 2025, com o propósito de promover autonomia econômica, preservação da cultura e fortalecimento das mulheres por meio da arte, formação e valorização dos saberes tradicionais. A casa foi alugada por 6 meses e será ateliê e sede para as ações do Instituto Ainbu Daya.

Durante este tempo, 44 mestras artesãs, guardiãs dos saberes tradicionais Huni Kuin, receberão bolsas mensais no valor mensal de R$ 96 mil, como incentivo para que continuem produzindo, ensinando e fortalecendo tradições através de seu trabalho artístico e cultural. Esse reconhecimento financeiro é uma reparação histórica que amplia vozes, gera renda e inspira jovens artesãs por meio da arte e do empreendedorismo.

O projeto também contempla 6 meses de oficinas on-line, com temas como: Gestão e Empreendedorismo, Finanças Básicas, Cadastro de Artesã/MEI, Informática Básica, Mídias Sociais e Desenvolvimento Criativo.

Kenê Kuĩ: patrimônio vivo, linguagem ancestral No ano em que o Kene Kuĩ – grafismo Huni Kuin – foi reconhecido pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) como Patrimônio Cultural do Brasil, realizar este projeto junto às aïbu keneya, mestras do desenho e guardiãs dos saberes tradicionais, representa um passo importante na preservação cultural Huni Kuin, etnia com maior população no Acre.

São as mulheres Huni Kuin que desenham o invisível através da tecelagem, cerâmica, cestaria e pintura e transmitem os saberes da existência de seu povo por meio de histórias, cantos e rituais. Seus grafismos – inspirados na relação com os yuxibu, espíritos da floresta – revelam a força de animais como a jiboia e a aranha. Mas o Kene não é apenas arte: é linguagem, ensinamento e cosmologia viva. Cada peça produzida é única e transcende a estética para afirmar a cultura e resistência do povo Huni Kuin.

Instituto Ainbu Daya: Mulheres Tecendo o Futuro

O Instituto Ainbu Daya é uma organização indígena que nasce da força ancestral e do sonho coletivo das mulheres dos três territórios Huni Kuin do Jordão: Alto Jordão, Baixo Jordão e Seringal Independência. Promove o protagonismo feminino dentro e fora das aldeias, com foco na transmissão de saberes, geração de renda e fortalecimento cultural.

Apoio e Reconhecimento

A realização deste projeto é uma conquista pelo Programa Rouanet Norte, com o patrocínio do Banco da Amazônia, parceria do Banco do Brasil, Caixa e Correios, com realização do Ministério da Cultura e Governo Federal. Este é um movimento histórico de união e visibilidade para o papel cultural e político das mulheres Huni Kuin que buscam a construção de um futuro que proteja a floresta e os modos de vida originários. O projeto está em sintonia com os princípios da Agenda 2030 da ONU e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), evidenciando o protagonismo indígena na preservação e regeneração da floresta amazônica.