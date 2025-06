Mundial de Clubes 2025: Brasil é o país com maior número de atletas inscritos

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou os elencos dos 32 participantes do Mundial de Clubes 2025 na última quarta-feira (11/6). A competição começou na sexta-feira (13/6), nos Estados Unidos.

Entre os jogadores inscritos, 141 que participarão da Copa do Mundo de clubes são do Brasil. A Argentina conta com 103 representantes, Espanha tem 54, Portugal 49 e 41 são nascidos no México. A lista segue com jogadores de todas as seis confederações de 81 países.

O torneio será disputado por 32 times, sendo quatro equipes do futebol brasileiro: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Cada clube apresentou para Fifa uma lista de 26 a 34 jogadores para o campeonato.

Jogadores como Vini Jr (Real Madrid), Yan Couto (Borussia Dortmund), Marcos Leonardo (Al-Hilal), Andrey Santos (Chelsea), Luis Henrique (Inter de Milão), Savinho (Manchester City), Marquinhos (PSG) e John Kennedy (Pachuca) figuram entre os atletas brasileiros no cenário internacional que disputarão o Mundial de Clubes.

As 63 partidas da competição serão disputadas em 12 estádios dos Estados Unidos, localizada na costa leste do país. O Hard Rock Stadium, em Miami, será palco da estreia e o MetLife Stadium, em Nova York, receberá a dicição.