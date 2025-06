mundial-de-clubes:-chelsea-vence-o-lafc-por-2-x-0.-assista-aos-gols

O Chelsea, adversário do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, venceu o LAFC, dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (16/6), por 1 x 0. A partida marcou o primeiro confronto entre as equipes do Grupo D e o triunfo no confronto coloca os Blues momentaneamente na liderança da chave.

Os donos da casa chegaram com o status de invencibilidade de 10 jogos nas competições locais. No primeiro tempo, o time inglês dominou as ações ofensivas e deu poucas oportunidades para os norte-americanos criarem perigo: foram nove finalizações do Chelsea contra nenhum arremate a gol do LAFC.

Chelsea venceu o LAFC na estreia do Mundial

Chelsea venceu o LAFC na estreia do Mundial

O atacante fez um belo drible e marcou o primeiro do jogo

O atacante fez um belo drible e marcou o primeiro do jogo

Pedro Neto marcou o primeiro da partida

Pedro Neto marcou o primeiro da partida

Kevin C. Cox/Getty Images 4 de 4

O Chelsea estreou com vitória no Mundial de Clubes

Michael Regan – FIFA/FIFA via Getty Images

Pedro Neto abriu o placar para o Chelsea aos 35 minutos do primeiro tempo. O camisa 7 recebeu um passe em profundidade de Nicolas Jackson e driblou o zagueiro antes de finalizar. O jogador ainda escorregou no momento do chute, mas bateu bem e marcou o primeiro do jogo.

O golaço de Pedro Neto para fazer Chelsea 1×0 Los Angeles FC. @DAZNFootball pic.twitter.com/5cqN6F6RS0 — Planeta do Futebol (@futebol_info) June 16, 2025

Apático no primeiro tempo, o LAFC foi melhor na segunda etapa e quase empatou a partida, com Bouanga. O jogador recebeu um belo lançamento, conseguiu tomar a frente de Pedro Neto e chutou forte para defesa do goleiro inglês.

Aos 34 da segunda etapa, Enzo Fernandez ampliou o placar para o Chelsea. Em jogada iniciada com Palmer, o atacante encontrou Delap na lateral, o jogador cruzou na área para Enzo Fernandez. O argentino antecipou o zagueiro e finalizou para marcar o último gol do jogo. Esse foi o 9º gol do jogador com a camisa do Chelsea na temporada.

O principal duelo da chave, entre Flamengo e Chelsea, acontece nesta sexta-feira (20/6), às 15h. Ainda nesta segunda-feira (16/6), o clube carioca enfrenta o Espérance, da Tunísia, em confronto que pode mudar a liderança do grupo.