mundial-de-clubes:-confira-as-sedes-dos-quatro-clubes-brasileiros-nos-eua

A poucos dias do início do Mundial de Clubes da Fifa, os locais de preparação das 32 equipes participantes foram oficialmente divulgados nesta terça-feira (3/6). Na primeira edição com novo formato e 32 times, o torneio será realizado entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, com 34 centros de treinamento distribuídos por 14 estados do país.

Entre os representantes brasileiros, o Flamengo será o único a se dividir entre dois centros durante o torneio. O Rubro-Negro ficará hospedado inicialmente na Universidade de Stockton, em Galloway, no estado de Nova Jersey, e também utilizará o Complexo Wide World of Sports, em Orlando, na Flórida.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/flamengo Reprodução/Palmeiras Reprodução/fluminense Reprodução/botafogo Voltar

Próximo

Já Palmeiras e Fluminense estarão baseados em estados vizinhos. O time paulista escolheu a estrutura da Universidade da Carolina do Norte, na cidade de Greensboro, enquanto o Tricolor das Laranjeiras utilizará os campos da Universidade da Carolina do Sul, localizada em Columbia.

O Botafogo, por sua vez, ficará do outro lado do país, na Universidade de Westmont, situada em Santa Barbara, na Califórnia.

A escolha das instalações visa oferecer estrutura adequada e conforto para os elencos durante o período de competição, considerando também a logística de deslocamentos entre as cidades-sede dos jogos. O Mundial é tratado com grande expectativa pelos clubes brasileiros, que buscam protagonismo na nova era do torneio.

Confira a lista completa