Agora a equipe carioca enfrenta o poderoso Bayern de Munique, no domingo (29/6), às 17h (horário de Brasília). Já o Chelsea enfrenta o Benfica no sábado (28/6), no mesmo horário.

Mesmo com sete reservas em relação ao jogo contra o Chelsea, o Flamengo era quem comandava o duelo, tanto que com apenas três minutos já acertou a trave com Danilo. Foram três para a equipe na primeira etapa. Aos 37 minutos, o LAFC até chegou a marcar um gol, mas devido à marcação de impedimento, o lance foi anulado e o empate permaneceu no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Flamengo dominava a partida, mas com mais cadência do que na primeira etapa, o que fazia com que o jogo acontecesse em um ritmo mais lento. Porém, a equipe americana achou espaço e marcou o primeiro gol com Denis Bouanga. Wallace Yan respondeu, em boa jogada individual, dois minutos depois e empatou para os brasileiros.

Chelsea classificado

Em jogo que definiria o último classificado do Grupo D, o Chelsea era melhor, com mais posse de bola e mais finalizações e foi com esse empenho que abriu o placar. Em cobrança de falta, Enzo Fernandez lançou para Adarabioyo, de cabeça marcar. Dois minutos depois, a equipe inglesa ampliou com Delap, que recebeu de costas na entrada da área, girou, cortou o marcador e de direita fez o segundo.

Na etapa final, o Chelsea comandava a partida sem sustos, com larga posse de bola, o time inglesa controlava o jogo e a cadência da partida através da troca de passes.

Já o Espérance, não conseguia criar chances para marcar e viu o tempo sufocar as suas chances de classificação para as oitavas de final. Ainda deu tempo de Tyrique George marcar o terceiro e decretar a goleada.