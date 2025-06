mundial:-mamelodi-sundowns-vence-ulsan-e-lidera-grupo-do-fluminense

O Mamelodi Sundowns, da África do Sul, venceu o Ulsan Hyundai por 1 x 0, na noite desta terça-feira (17/6), em jogo válido pela primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rayners, aos 36 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, a equipe africana chega a três pontos e se torna líder do Grupo F, que ainda tem Fluminense e Borussia Dortmund.

As equipes voltam a campo no próximo sábado (21/6). O Mamelodi enfenta o Borussia às 13h (horário de Brasília), e o Ulsan joga contra o Fluminense, às 19h.

Rayners abriu o placar do jogo para o Mamelodi Sundowns

Mesmo com características distintas, Mamelodi Sundowns e Ulsan faziam um início de jogo equilibrado. A equipe da África do Sul optava pela cadência do jogo, passes curtos e uma construção ofensiva a partir da posse de bola, já os coreanos jogavam do jeito oposto: esperavam o adversário, usavam velocidade e passes longos.

O equilíbrio se manteve até aos 29′, quando o Mamelodi fez gol que foi anulado após toque na mão. Mesmo invalidado, a equipe africana tomou conta do jogo a partir daquele momento. Tanto que sete minutos depois, marcou: Rayners, atacante do time, recebeu passe dentro da área, ajeitou a bola e finalizou de bico para abrir o placar.

Três minutos depois a jogada se repetiu, passe de Lucas Ribeiro e finalização de Rayners, mas, dessa vez, o atacante estava impedido. Já nos acréscimos, o Ulsan teve a sua grande chance do primeiro tempo: Ko finalizou por cobertura, a bola passou do goleiro, mas foi defendida, em cima da linha pelo defensor do Mamelodi.

Ulsan cresce no jogo, mas não consegue empate

No segundo tempo, o jogo manteve as mesmas características do início da primeira etapa: Mamelodi com posse e o Ulsan com passes longos e velocidade. Mas o tempo passava e o placar não mudava, com isso a equipe coreana, atrás do placar começava a tomar conta da partida e criar chances.

E assim foi durante quase todo o segundo tempo, os coreanos atacavam, mas não conseguiam marcar, enquanto o Mamelodi Sundowns se defendia bem e chegava ao ataque com posse de bola. Até que o tempo acabou e o juiz finalizou o jogo.