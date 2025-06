mundial:-palmeiras-encara-inter-miami,-de-messi,-por-vaga-nas-oitavas

Um dos confrontos mais aguardados pela torcida do Palmeiras acontece nesta segunda-feira (23/6). A equipe entra em campo para enfrentar o Inter Miami, equipe de Lionel Messi, pela 3ª rodada da primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. A partida será disputado no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), às 22h (horário de Brasília).

Messi marcou o gol da vitória do Inter Miami por 2 x 1 sobre o Porto.

Flaco López marcou o segundo gol do Palmeiras contra o Al Ahly.

Após marcar o gol que decretou a vitória diante do time português, Lionel Messi comentou sobre a força do Palmeiras e projetou o que espera do confronto

“Não somos inferiores, agora enfrentaremos um adversário muito grande no cenário mundial, e será um jogo muito complicado”, afirmou.

A partida pode definir a liderança do grupo A. O Verdão chega para o duelo depois de vencer o Al Ahly, que marcou seu primeiro triunfo no torneio.

O mesmo ocorreu com o Inter Miami, de Lionel Messi, que bateu o Porto na última rodada. O time brasileiro, no entanto, está na lideranças da chave por ter melhor saldo de gols. As duas equipes somam quatro pontos na competição.

