Além da classificação, o Flamengo também garantiu uma boa premiação financeira para os cofres do clube. A Fifa destina para as equipes que avançarem na competição o montante de 7,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 41,3 milhões na cotação atual).

Além desse valor, o time já havia conquistado outros 100 milhões de dólares pelos avanços no mundial, até então. O rubro-negro recebeu 2 milhões de dólares por cada vitória que teve no grupo, além de 89 milhões pela participação na Copa do Mundo de Clubes. Dessa forma, o clube já tem somados mais de 150 milhões de dólares no torneio.

Com o 1º lugar garantido, o Flamengo evitou um possível confronto com o Bayern de Munique nas oitavas de final, caso o clube alemão confirme o favoritismo e fique com a liderança do Grupo C.

Agora, o time comandado pelo técnico Filipe Luís enfrenta o time norte-americano na próxima terça-feira (24/6), às 22h (horário de Brasília), para tentar somar mais três pontos e manter 100% de aproveitamento na competição.