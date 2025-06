Município do Acre abre processo seletivo com 186 vagas em diversas áreas; veja detalhes

O município de Rodrigues Alves, no interior do Acre, está com processo seletivo aberto para 186 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas entre 13 a 22 de junho, exclusivamente pelo site da prefeitura, com redirecionamento para a plataforma da empresa DECORP.

As oportunidades estão distribuídas entre as Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social. Há vagas para professores de diversas áreas, assistente educacional, fonoaudiólogo, vigia, servente, psicólogo, orientador social, cuidador de idosos, agente comunitário de saúde, dentista, médico, enfermeiro, entre outros. As jornadas variam de 25 a 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 1.518,00 a R$ 4.842,64.

O processo seletivo contará com prova objetiva, marcada para 27 de julho, e análise curricular. O exame abordará disciplinas como língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, atualidades, informática e conhecimentos específicos. A validade da seleção será de um ano, podendo ser prorrogada por mais um. Os contratos terão vigência de até 24 meses, conforme a necessidade da administração municipal.