Municípios do Acre tem alerta de chuvas intensas neste domingo, alerta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para municípios no Acre de chuvas intensas entre este domingo (8) e a manhã de segunda (9), com possibilidade de até 50 milímetros no período e ventos intenso entre 40 km e 60 km/h.

A previsão são para as cidades de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mancio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira.

Segundo o alerta, há baixo risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios. A população pode usar os seguintes telefones em caso problemas relacionados a chuvas intensas, como o 199 (Defesa Civil) e o 193 (Corpo de Bombeiros).