Murilo Huff responde acusação de Dona Ruth com notas fiscais; veja

Cantor expôs gastos com o filho

Entre os gastos listados estão a mensalidade da escola onde o menino estuda, plano de saúde, babá, tratamento para diabetes e aulas particulares de bateria. Segundo o cantor, os custos mensais ultrapassam R$ 15 mil.

“São tantas mentiras que fica até difícil responder todas. É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar a mentira vira verdade. Então, vamos lá: escola (2,6k por mês), plano de saúde (1,2k por mês), psicóloga (média de 2,8k por mês), babá/enfermeira (5k por mês), tratamento para diabetes (média de 4k por mês), + consultas médicas em casa, + aula de bateria em casa. Mais de 15k por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim”, detalhou o músico.

Explicou por que decidiu divulgar os gastos

Ao justificar a exposição dos valores, ele declarou: “Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai. Só estou postando pra me defender da acusação mentirosa de que não pago nada, e mostrar o quanto estão inventando mentiras pra me descredibilizar. Não estou aqui para atacar ninguém, mas não posso permitir falarem tantas mentiras a meu respeito”, afirmou.

Entenda a polêmica

Murilo Huff entrou na Justiça no último dia 11 de junho para solicitar a guarda unilateral de seu filho, Leo, de cinco anos, fruto do relacionamento com Marília Mendonça. Desde a morte da cantora, em novembro de 2021, a criança vive sob os cuidados da avó materna, Dona Ruth Moreira, em Goiânia (GO).

A ação judicial, revelada pelo portal Leo Dias, corre em segredo de Justiça. Nesta segunda-feira (23/6), Murilo se manifestou nas redes sociais e rebateu críticas sobre o pedido. Em nota publicada nos stories do Instagram, o cantor afirmou:

“Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos”. Ele ainda explicou que, por se tratar de um processo sigiloso, não pode divulgar provas, mas garantiu que “a verdade prevalecerá”.

Dona Ruth também se manifestou

Quem também resolveu quebrar o silêncio foi Dona Ruth. Em um longo desabafo publicado nesta terça-feira (24/6), a mãe de Marília Mendonça afirmou que o cantor nunca pagou pensão ao filho.

“O Leo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele”, disse. Ela também reforçou que sempre cuidou do bem-estar do neto desde o nascimento, inclusive sendo a responsável por identificar sinais da diabetes da criança.

Dona Ruth ainda negou qualquer motivação financeira no processo e assegurou que o patrimônio deixado por Marília está protegido e submetido à prestação de contas dentro da ação de inventário.

“Educo meu neto para que ele seja um homem de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo”, afirmou. Por fim, classificou a ação do cantor como “uma atitude desumana” e disse confiar que “a Justiça será feita”.