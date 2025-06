Musa assume o que fez com Xuxa às escondidas após décadas: “Me perdoa”

Uma musa das novelas da Globo, e que trabalhou com Xuxa Meneghel no passado, assume tudo o que fez às escondidas há anos.

Leia também

Ou seja, após décadas, a famosa tomou coragem e expôs publicamente ter feito algo no sigilo sem a rainha dos baixinhos saber. De acordo com apurações dos especialistas em famoso do portal TV FOCO, fique por dentro da confissão da musa.

A princípio, a atriz Letícia Spiller participou do programa “Que História é Essa, Porchat”, no GNT, no ano de 2019.

Leia a reportagem completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.