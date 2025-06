Museu dos Povos Acreanos recebe exposição fotográfica sobre Rio Branco neste sábado

Neste sábado, 7 de junho, a partir das 15h, o Museu dos Povos Acreanos abre suas portas para a exposição Maio em Rio Branco: Histórias em Imagens Através de Múltiplos Olhares. A mostra reúne os trabalhos finais dos participantes do curso A Fotografia de Bolso Como Ferramenta de Registro Documental, que usaram o celular como instrumento para capturar momentos diversos da capital acreana.

Durante o mês de maio, os alunos exploraram o cotidiano, os pontos turísticos, os eventos culturais e outras paisagens urbanas de Rio Branco, resultando em uma coletânea de registros sensíveis e autênticos. A exposição é um convite para que o público veja a cidade sob diferentes perspectivas, revelando olhares únicos e histórias presentes em cada imagem.

A programação conta ainda com um pocket show do músico Diogo Soares, que se apresenta às 17h. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. A iniciativa tem realização de Narjara Saab, produção da Acreativa Produções e financiamento do Edital PNAB de Formação, promovido pela Fundação Elias Mansour.