My Chemical Romance no Brasil: relembre as músicas mais famosas da banda

O grupo se tornou um dos principais nomes do movimento emo e, ao longo dos anos, influenciou inúmeras bandas de rock e pop-punk que surgiram nos Estados Unidos, e também em outras partes do mundo.

Entre 2004 e 2013, a banda emplacou inúmeras canções nas paradas de sucesso. Algumas dessas músicas, como é o caso de “Helena” e “Welcome to the Black Parade”, se tornaram sucessos que ultrapassaram o status da banda e se tornaram clássicos do gênero que são lembrados até hoje.

Considerado até hoje como um dos maiores sucessos do My Chemical Romance, “Helena” marcou gerações com sua letra melancólica e o visual mórbido de seu videoclipe. A música foi um sucesso comercial e é considerada uma das canções mais influentes do gênero emo.

“Welcome to the Black Parade”

Uma das favoritas dos fãs e também da crítica, “Welcome to the Black Parade” pode ser considerada como um dos um dos “hinos emos”. Gerard Way, vocalista da banda, revelou que a canção é uma espécie de “triunfo do espírito humano”, afinal, a música acompanha um personagem a beira da morte que relembra sua infância antes de morrer.

“I’m Not Okay (I Promise)”

Assim como “Helena”, “I’m Not Okay (I Promise)” faz parte do álbum “Three Cheers for Sweet Revenge” e foi o segundo sucesso do disco, que é um marco da discografia da banda e também do gênero. Bob Bryar, segundo baterista do grupo, apareceu pela primeira vez ao lado dos outros integrantes da banda durante o videoclipe, sendo sua primeira aparição oficial.

Outras músicas também se destacaram entre o público:

“The Ghost of You”

“I Don’t Love You”

“Na Na Na”

“Teenagers”

“Famous Last Words”

“SING”

“Desolation Row”

My Chemical Romance fará show único no Brasil em 2026:

O grupo americano anunciou que irá se apresentar no Brasil em uma única data, no dia 5 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo. O show contará com a abertura da banda The Hives, dona dos hits “Tick Tick Boom” e “Hate to Say I Told You So”, que irá se apresentar ao lado do grupo americano pela América do Sul.

Ao todo, a apresentação contará com quatro setores diferentes, com valores que variam de acordo com os tipos de entrada:

Cadeira Superior: R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 395 (inteira)

Pista: R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 495 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 322,50 (meia-entrada) | R$ 645 (inteira)

Pista Premium: R$ 447,50 (meia-entrada) | R$ 895 (inteira)

Clientes com cartões do banco Santander terão acesso à pré-venda. As categorias Clientes Santander Private e Select poderão comprar ingressos a partir desta quarta-feira (25), às 10h, até o mesmo horário na quinta-feira (26); todos os cartões de crédito Santander, exceto os cartões de viagem, terão acesso à pré-venda a partir das 10h de quinta-feira (26) até às 10h de sexta-feira (27).

A venda geral acontecerá no dia 27 de junho, ao 12h. Na bilheteria oficial, no próprio Allianz Parque, as vendas começarão a partir das 13h.